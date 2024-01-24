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06:44, 24 января 2024Мир

Захарова ответила на упреки Госдепа в адрес России из-за позиции по атаке ХАМАС

Захарова ответила на слова Госдепа, что РФ не осудила атаку ХАМАС на Израиль
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала обвинения в адрес России в нежелании осудить нападение палестинкой группировки ХАМАС на Израиль.

С таким упреком выступила замгоссекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея в ходе заседания совета безопасности (СБ) ООН. Она выразила сожаление, что Москва проигнорировала просьбу осудить атаку палестинского движения на еврейское государство. Кроме того, она высказала недовольство тем, что СБ также до сих пор не осудил действия ХАМАС.

В ответ Захарова напомнила, что в октябре 2023 года США наложили вето на бразильский проект резолюции с осуждением ХАМАС. «Так искажать реальность нельзя. Но если ты представляешь Госдеп, то почему бы и нет», — отметила дипломат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает террористическую атаку ХАМАС на Израиль. По его словам, РФ поддерживает связь только с политическим офисом организации.

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      Марина Совина
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