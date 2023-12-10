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15:41, 10 декабря 2023Мир

Лавров заявил об осуждении атаки ХАМАС на Израиль

Лавров: Москва поддерживает контакты с политофисом ХАМАС, но осуждает террор
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает террористическую атаку палестинского движения ХАМАС на Израиль и поддерживает контакты только с политическим офисом организации. Его слова передает РИА Новости.

«ХАМАС совершил террористическую атаку 7 октября, которую мы сразу осудили. У ХАМАСа есть политическое отделение, действующее в Дохе, и у нас есть отношения с этим политическим отделением, и мы немедленно связались с людьми в Дохе, чтобы обсудить судьбу людей, взятых в заложники», — высказался глава МИД.

Лавров подчеркнул, что речь идет как о гражданах России и ее соседних стран, так и Израиля.

Утром 7 октября движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по территории Израиля со стороны сектора Газа. Кроме того, бойцы группировки вторглись в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль предпринял ответную атаку и объявил о начале операции «Железные мечи».

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      Олег Давыдов
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