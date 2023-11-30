В МИД выразили признательность ХАМАС за освобождение россиян из Газы

Захарова: Россия признательна ХАМАС за освобождение удерживаемых в Газе россиян

Россия признательна руководству радикального палестинского движения ХАМАС за освобождение удерживаемых в секторе Газа россиян. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Признательны руководству движения ХАМАС за позитивную реакцию на наши настоятельные обращения. Продолжим добиваться скорейшего освобождения остальных удерживаемых в секторе Газа россиян», — говорится в заявлении.

Представитель МИД отметила, что россиянки Е. Труфанова и И. Татти «получили возможность вернуться домой без увязки с выполнением согласованных между Израилем и ХАМАС условий обмена части находящихся в анклаве заложников».

Ранее в ответ на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания позиции России ХАМАС освободило российского заложника вне списка на обмен. В МИД уточнили, что бывшего заложника зовут Рон Кривой и скоро он встретится с российскими дипломатами.