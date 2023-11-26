В ответ на усилия Путина и в знак признания позиции России. ХАМАС освободило российского заложника вне списка на обмен

Захарова заявила, что ХАМАС освободило российского заложника вне списка на обмен

Радикальное палестинское движение ХАМАС освободило российского заложника вне списка на обмен, согласованного с Израилем. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Усилия, предпринятые российскими дипломатами в контактах с ХАМАС относительно освобождения заложников, дают результаты. Сегодня был освобожден и передан Красному Кресту обладатель российского паспорта Мария Захарова официальный представитель МИД России

Захарова добавила, что Москва продолжит подобную работу непосредственно с ХАМАС для освобождения людей. Она также рассказала, что в ближайшее время бывшего заложника посетят российские дипломаты. Представитель МИД также назвала его имя.

Это Рон Олегович Кривой Мария Захарова официальный представитель МИД России

24 ноября первые израильские заложники выехали из Газы. Освобожденных решил принять Египет. Посреднические усилия государства привели к освобождению 12 тайских заложников и 13 израильтян.

Военное крыло радикальной палестинской группировки ХАМАС бригады «Аль-Кассам» подтвердило передачу заложников, захваченных в Израиле 7 октября, сотрудникам Международного комитета Красного Креста.

ХАМАС заявило, что российский заложник освобожден в ответ на усилия Путина

Движение ХАМАС заявило, что отпустило российского заложника в ответ на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания позиции Москвы.

В ответ на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания позиции России в поддержку палестинского дела исламское движение сопротивления ХАМАС освободило задержанного, имевшего российское гражданство движение ХАМАС

1 ноября глава МИД России Сергей Лавров подтвердил принципиальную позицию Москвы в пользу скорейшего прекращения огня, защиты гражданского населения в секторе Газа и освобождения удерживаемых радикальной палестинской группировкой ХАМАС израильских заложников.

7 ноября глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что ведомство выяснит судьбу россиян, оказавшихся в заложниках радикального палестинского движения.

Освобожденный россиянин работал на фестивале в день нападения на Израиль

Освобожденный россиянин Рон Кривой работал звукооператором на фестивале в израильском кибуце Реим в день нападения ХАМАС 7 октября. Об этом рассказала волонтерская организация «Форум семей заложников и пропавших без вести», передает РИА Новости.

Уточняется, что 25-летний мужчина провел в плену 51 день. Он любит вечеринки, путешествия и музыку, мечтает о карьере в этом направлении.

Он окружен многочисленными друзьями и очень семейный, дружелюбный и надежный человек. Живет в Кармиэле и был похищен с фестиваля в Реиме, когда работал там в звуковой команде волонтерская организация «Форум семей заложников и пропавших без вести»

Сестра Рона Кривого Джулия рассказывала, что в день нападения ее брат сначала сумел убежать от вооруженных боевиков и прятался в яме.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов. Тель-Авив назвал нападение войной. 27 октября Израиль начал расширение наземной операции в секторе Газа против палестинского радикального движения.

Члены семей израильтян, удерживаемых в заложниках, прибыли в Москву

Члены семей израильтян, удерживаемых в заложниках ХАМАС с 7 октября, прибыли в Москву. Об этом сообщило посольство Израиля в России, передает РИА Новости.

Сегодня в Москву прибыли члены семей израильтян, удерживаемых в заложниках террористами ХАМАС, начиная с событий 7 октября. В аэропорту их встретили заместитель посла Израиля в России, Юлия Рачински-Спиваков и представители посольства Израиля в Москве посольство Израиля в России

В дипмиссии уточнили, что родственники пленных встретятся с замминистра иностранных дел России Михаилом Богдановым, послом Израиля в РФ Александром Бен-Цви, а также лидерами еврейской общины и представителями российских СМИ.

Что известно о сделке по заложникам между Израилем и ХАМАС?

21 ноября глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что вместе с Израилем они достигли прогресса в вопросе соглашения о перемирии. Хания также сообщил о приближении перемирия с Израилем и подчеркнул, что ХАМАС передало свой ответ Катару и другим посредникам в переговорах с Израилем.

На следующий день кабмин Израиля принял положительное решение по сделке об освобождении заложников. Министры проголосовали за соглашение с палестинской стороной, которое предполагает временное прекращение огня в обмен на пленных израильтян. Кроме того, в рамках сделки Израиль освободит палестинских заключенных. Отмечалось, что ХАМАС освободит 50 заложников в течение четырех-пяти дней. В первую очередь отпустят детей и женщин.

Телеканал CNN сообщил, что большинство переданных израильской стороне пленных будут детьми. Кроме того, во время первой фазы потенциальной сделки освободят граждан Израиля и лиц с двойным гражданством.

25 ноября представитель ХАМАС в Ливане Усама Хамдан заявил, что израильская сторона нарушила условия соглашения о перемирии. В МИД Израиля опровергли подобные обвинения, утверждая, что страна не нарушала перемирия с Газой.

26 ноября палестинское движение сообщило, что готово продлить перемирие на срок от двух до четырех дней. Его представители считают возможным обеспечить освобождение от 20 до 40 израильских пленных.

