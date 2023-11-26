В МИД раскрыли подробности освобождения россиянина из плена ХАМАС

Захарова: заложник ХАМАС с паспортом России освобожден вне списка обмена

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла в Telegram подробности освобождения палестинским исламистским радикальным движением ХАМАС израильского заложника с паспортом России.

Захарова отметила, что предпринятые российской стороной усилия дали результаты и пленник оказался передан представителям Международного комитета Красного Креста.

«Это освобождение произошло вне списка об обмене. Речь идет о прямых договоренностях между российскими представителями и ХАМАС. Эта работа будет продолжена», — указала она, добавив, что российские дипломаты посетят отпущенного группировкой гражданина страны как только это будет возможно.

26 ноября представитель главы политического бюро палестинского движения Хании Тахер ан-Нуну заявил, что ХАМАС освободило захваченного в Израиле заложника с российским гражданством.