ХАМАС освободил находившегося в заложниках россиянина

ХАМАС освободило и передало захваченного российского заложника Красному Кресту

Палестинское исламское радикальное движение ХАМАС освободило и передало захваченного в Израиле заложника с российским гражданством представителям Международного комитета Красного Креста. Об этом заявил представитель главы политического бюро ХАМАС Хании Тахер ан-Нуну, сообщает ТАСС.

«ХАМАС освободило заложника, имевшего российское гражданство, в ответ на усилия президента России Владимира Путина», — заявил он, добавив, что россиянин уже передан Красному кресту. Соответствующее сообщение также опубликовано в Telegram-канале военного крыла ХАМАС, бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам».

О подобных планах ХАМАС стало известно днем 26 ноября.

Ранее кабмин Израиля принял положительное решение по сделке с ХАМАС об освобождении заложников из сектора Газа. Министры проголосовали за соглашение с палестинской стороной, которое предполагает временное прекращение огня в обмен на пленных израильтян. Кроме того, в рамках сделки Израиль освободит палестинских заключенных.