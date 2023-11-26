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17:03, 26 ноября 2023Мир

Стало известно о планах ХАМАС освободить израильтянина с гражданством России

Channel 12: ХАМАС может освободить израильтянина с российским гражданством
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Стало известно о планах ХАМАС освободить израильтянина с российским гражданством по просьбе Москвы 26 ноября. Об этом сообщает израильский телеканал Channel 12 со ссылкой на два источника.

Отмечается, что палестинская исламистская группировка может отпустить его еще до освобождения третьей группы израильских заложников, которая состоит из 13 человек. Передача указанных пленников также ожидается 26 ноября в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа.

Ранее Кабмин Израиля принял положительное решение по сделке с ХАМАС об освобождении заложников из сектора Газа. Министры проголосовали за соглашение с палестинской стороной, которое предполагает временное прекращение огня в обмен на пленных израильтян. Кроме того, в рамках сделки Израиль освободит палестинских заключенных.

При этом израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что решение по сделке с ХАМАС об освобождении заложников «тяжелое, но верное». Он назвал приоритетом возвращение взятых в плен граждан Израиля.

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      Алина Гостева
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