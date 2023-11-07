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15:37, 7 ноября 2023Силовые структуры

Российская разведка выяснит судьбу оказавшихся в заложниках ХАМАС россиян

Нарышкин: СВР выясняет судьбу россиян, взятых в заложники ХАМАС
СюжетНаселение России:
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Служба внешней разведки (СВР) России выяснит судьбу россиян, оказавшихся в заложниках радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил директор ведомства Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

По его словам, российская разведка работает над тем, чтобы добыть информацию о согражданах, взятых радикалами в плен.

1 ноября глава МИД России Сергей Лавров подтвердил принципиальную позицию Москвы в пользу скорейшего прекращения огня, защиты гражданского населения в секторе Газа и освобождения удерживаемых радикальной палестинской группировкой ХАМАС израильских заложников.

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      Любовь Ширижик
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