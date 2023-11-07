Российская разведка выяснит судьбу оказавшихся в заложниках ХАМАС россиян

Нарышкин: СВР выясняет судьбу россиян, взятых в заложники ХАМАС

Служба внешней разведки (СВР) России выяснит судьбу россиян, оказавшихся в заложниках радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил директор ведомства Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

По его словам, российская разведка работает над тем, чтобы добыть информацию о согражданах, взятых радикалами в плен.

1 ноября глава МИД России Сергей Лавров подтвердил принципиальную позицию Москвы в пользу скорейшего прекращения огня, защиты гражданского населения в секторе Газа и освобождения удерживаемых радикальной палестинской группировкой ХАМАС израильских заложников.