Лавров встретился с главами дипмиссий арабских стран

МИД России: Лавров обсудил палестино-израильский конфликт с арабскими коллегами

В Москве прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами дипломатических миссий арабских стран и представителем Лиги арабских государств, в ходе которой дипломаты обсудили развитие ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Сообщение о встрече опубликовано на официальном сайте МИД России.

Лавров подтвердил принципиальную позицию России в пользу скорейшего прекращения огня, защиты гражданского населения в секторе Газа и освобождения удерживаемых радикальной палестинской группировкой ХАМАС израильских заложников. Он также информировал арабских коллег о предпринимаемых Россией шагах в Совете Безопасности ООН, направленных на дипломатическое разрешение ситуации.

Сообщается, что российская сторона обозначила необходимость реализации решений ООН о создании независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем.

Представители арабской дипмиссии выразили признательность за усилия России, направленные на скорейшую деэскалацию ситуации в зоне конфликта.

Ранее Лавров заявил, что уничтожение сектора Газа создаст катастрофу на много лет вперед. Он также отметил, что население Газы оказалось в блокаде, и призвал к скорейшему мирному разрешению конфликта.