Лавров и представитель Израиля обменялись упреками на заседании Совбеза ООН

Лавров и постпред Израиля Эрдан обменялись упреками на заседании Совбеза ООН

Глава МИД России Сергей Лавров и постред Израиля Гилад Эрдан обменялись упреками на заседании Совета Безопасности ООН, которое было посвящено ситуации в Газе. На это обратило внимание РИА Новости.

Эрдан в ходе выступления раскритиковал действия Ирана, который поставляет оружие в Россию и которое якобы используется на Украине. Лавров в ответ заявил, что оставляет эти слова на совести спикера. «Хотя понимаю, что она многое стерпит», — отметил Лавров.

Как сказал министр, обвинения против России, которая ведет спецоперацию «против нацистского режима в Киеве», произносятся «заученно, скороговоркой».