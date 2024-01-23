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00:53, 24 января 2024Мир

Лавров и представитель Израиля обменялись упреками на заседании Совбеза ООН

Лавров и постпред Израиля Эрдан обменялись упреками на заседании Совбеза ООН
Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН

Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров и постред Израиля Гилад Эрдан обменялись упреками на заседании Совета Безопасности ООН, которое было посвящено ситуации в Газе. На это обратило внимание РИА Новости.

Эрдан в ходе выступления раскритиковал действия Ирана, который поставляет оружие в Россию и которое якобы используется на Украине. Лавров в ответ заявил, что оставляет эти слова на совести спикера. «Хотя понимаю, что она многое стерпит», — отметил Лавров.

Как сказал министр, обвинения против России, которая ведет спецоперацию «против нацистского режима в Киеве», произносятся «заученно, скороговоркой».

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      Марина Совина
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