Херш раскрыл причину желания Зеленского уволить Залужного
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) вел тайные переговоры с западными партнерами о завершении конфликта на Украине, говорится в статье американского журналиста Сеймура Херша, опубликованной на онлайн-платформе Substack.
Он утверждает, что главком с прошлой осени обсуждал с союзниками способы добиться прекращения огня. По словам журналиста, именно поэтому президент страны Владимир Зеленский хочет отправить его в отставку.
Он указал, что заявления Залужного о тупике в конфликте на Украине не были заранее согласованы с президентом, однако в Вашингтоне о них знали. «Некоторые в Пентагоне и разведывательном сообществе приветствовали оценку Залужного как начало неизбежного процесса к миру», — отметил Херш.
Он также добавил, что многие в американском правительстве обеспокоились «драмой» в Киеве.
Ранее несколько бывших и действующих политиков и журналистов сообщили об отставке Залужного. Однако пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров эту информацию опроверг.