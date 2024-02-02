Херш раскрыл причину желания Зеленского уволить Залужного

Херш: Залужный вел переговоры с Западом, поэтому Зеленский хочет его уволить

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) вел тайные переговоры с западными партнерами о завершении конфликта на Украине, говорится в статье американского журналиста Сеймура Херша, опубликованной на онлайн-платформе Substack.

Он утверждает, что главком с прошлой осени обсуждал с союзниками способы добиться прекращения огня. По словам журналиста, именно поэтому президент страны Владимир Зеленский хочет отправить его в отставку.

Он указал, что заявления Залужного о тупике в конфликте на Украине не были заранее согласованы с президентом, однако в Вашингтоне о них знали. «Некоторые в Пентагоне и разведывательном сообществе приветствовали оценку Залужного как начало неизбежного процесса к миру», — отметил Херш.

Он также добавил, что многие в американском правительстве обеспокоились «драмой» в Киеве.

Ранее несколько бывших и действующих политиков и журналистов сообщили об отставке Залужного. Однако пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров эту информацию опроверг.