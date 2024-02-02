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10:38, 2 февраля 2024Мир

Информатора группы WikiLeaks приговорили к тюрьме за детское порно и шпионаж

Экс-сотрудник ЦРУ и информатор WikiLeaks Шульте приговорен к 40 годам тюрьмы

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Экс-сотрудник ЦРУ и информатор группы WikiLeaks Джошуа Шульте приговорен к 40 годам тюрьмы по обвинениям в шпионаже, хранении детского порно, неуважении к суду и других мелких преступлениях. Об этом сообщили представители группы в публикации в социальной сети X.

«Предполагаемый информатор WikiLeaks по Vault 7 Джошуа Шульте сегодня в федеральном суде Нью-Йорка был приговорен к 40 годам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что американская прокуратура изначально запросила для причастного «к самой разрушительной утечке секретной информации за всю историю США» пожизненное заключение, но судья не принял необходимые для этого доводы со стороны обвинения. Как отметил Шульте, американское правительство тем самым «ищет не справедливости, а мести» для него самого.

Публикация архива Vault 7 началась в марте 2017 года. В открытый доступ были выложены документы, связанные с работой киберразведки ЦРУ. В 2020 году спецслужбы нашли причину утечки. В ходе расследования о разглашении информации по делу Vault 7 правоохранители обвинили сотрудников элитного подразделения, занимающихся созданием нового кибероружия в ущерб повышению уровня безопасности компьютерных систем.

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      Виктория Кондратьева
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