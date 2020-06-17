ЦРУ нашло причину крупнейшей в истории утечки секретных данных о кибероружии

Причиной крупнейшей в истории ЦРУ утечки секретных данных в 2016 году стала халатность сотрудников элитного подразделения, которое было сосредоточено на создании нового кибероружия в ущерб повышению уровня безопасности компьютерных систем. Об этом пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на внутренний отчет организации, который был написан в 2017-м.

Отмечается, что утечка была обнаружена только через год после того, как она произошла, после публикации организацией WikiLeaks крупного архива под названием «Убежище 7» (Vault 7). При этом в докладе говорится, что ЦРУ могло бы и не узнать об утечке, если бы WikiLeaks не обнародовала документы. «Если бы данные попали к государству-противнику и остались у него тайно, об их потере мы бы ничего не знали», — указано в отчете.

Авторы документы также написали, что точный размер украденной информации установить не удалось. Вероятно, он достигает 34 терабайт, или 2,2 миллиарда страниц. Отмечается, что уровень системы безопасности, разработанный киберподразделением ЦРУ, был «ужасно слабым».

После внутреннего расследования по результатам утечки под подозрение в передаче WikiLeaks данных об операциях ЦРУ попал бывший сотрудник спецслужбы Джошуа Шульте (Joshua A. Schulte). Американец был одним из разработчиков программ, которые ЦРУ использует для взлома компьютеров подозреваемых в терроризме людей. В марте 2020-го присяжные не смогли вынести вердикт по делу Шульте.

В архиве «Убежище 7» упоминались разработанные спецслужбой программные средства, позволяющие получить доступ к телефонам под управлением iOS и Android, компьютерам под управлением Windows и умным телевизорам компании Samsung.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!