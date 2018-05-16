ЦРУ выявило сливавшего данные WikiLeaks предателя

Американские правоохранительные органы подозревают бывшего сотрудника ЦРУ — 29-летнего Джошуа Шульте (Joshua A. Schulte) — в передаче проекту WikiLeaks данных об операциях спецслужбы. Об этом сообщает The New York Times.

Как отмечается, американец был одним из разработчиков программ, которые ЦРУ использует для взлома компьютеров подозреваемых в терроризме людей.

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Полиция обратила внимание на Шульте в марте 2017 года после того, как WikiLeaks опубликовал первую часть данных о работе ЦРУ, которую назвали Vault 7. Мужчину задержали при попытке выехать из США в Мексику по подозрению «в распространении информации о национальной обороне».

Как отмечает издание, в итоге ему предъявили обвинения, не связанные с утечкой данных: в августе 2017-го его арестовали за хранение детской порнографии. Противозаконные материалы находились на сервере, который Шульте создал в 2009 году в коммерческих целях во время учебы в университете. К нему имели доступ несколько человек.

Публикация архива Vault 7 началась в марте 2017 года. В открытый доступ были выложены документы, связанные с работой киберразведки ЦРУ. Эта утечка стала крупнейшей в истории американской спецслужбы.

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