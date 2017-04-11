ЦРУ заподозрили в хакерских атаках по всему миру

Специалисты по кибербезопасности из Symantec обвинили хакерскую группировку Longhorn в организации кибератак в 16 странах мира. Об этом сообщается в исследовании американской компании.

По данным экспертов, в 40 отслеженных ими атаках, затронувших различные государства Европы, Ближнего Востока, Азии и Африки, были задействованы утилиты, ранее рассекреченные сайтом Wikileaks в ходе публикации архива хакерских инструментов ЦРУ Vault 7. В частности, использованные Longhorn инструменты для взлома мобильных телефонов, компьютеров и другого оборудования фигурируют в размещенных WikiLeaks обсуждениях сотрудников ЦРУ.

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Специалисты Symantec следили за активностью Longhorn на протяжении последних трех лет. Представитель компании Эрик Чен (Eric Chien) подчеркнул, что жертвами ее атак были не граждане, а госучреждения в сфере финансов, энергетики, образования и контроля за природными ресурсами. Некоторые из пострадавших объектов принадлежат союзникам США в Европе.

При этом ряд СМИ, включая Mashable и Financial Times, напрямую связали деятельность Longhorn с ЦРУ.

В начале марта WikiLeaks опубликовал массивный архив документов ЦРУ под названием «Убежище 7» (Vault 7). В нем упоминаются разработанные спецслужбой программные средства, позволяющие получить доступ к телефонам под управлением iOS и Android, компьютерам под управлением Windows и умным телевизорам компании Samsung.

