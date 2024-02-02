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17:28, 2 февраля 2024Ценности

Инстасамка снялась в откровенной позе с мужем

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, снялась в откровенной позе с мужем — блогером Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин). Соответствующий кадр появился в ее Telegram-канале.

На размещенном кадре 23-летняя исполнительница позировала в черной водолазке и облегающих серых брюках в полоску, стоя спиной и повернув голову к камере. Она сделала макияж, нарисовав так называемые брови-ниточки и обведя контур губ коричневым карандашом.

При этом рядом со звездой предстал наклонившись ее супруг. Так, голову избранника она прижала рукой к своим ягодицам.

В январе Moneyken снял Инстасамку обнаженной и показал видео фанатам. Он запечатлел, как его возлюбленная раздевается догола, стоя за прозрачной дверью спиной к камере.

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      Карина Черных
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