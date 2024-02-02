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16:07, 2 февраля 2024Силовые структуры

Пропавшая девять лет назад российская школьница нашлась в лагере боевиков ИГ

Пропавшая девять лет назад девушка из Ленобласти оказалась боевиком ИГ

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Ленинградской области в отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье о терроризме. Об этом в пятницу, 2 февраля, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, в 2015 году пропала школьница из города Кириши Мария Ершова. Девять лет спустя она нашлась в лагере боевиков. Как оказалось, в 2015-м подросток смогла вылететь в Турцию и уже оттуда въехать на территорию Сирии. Там она изменила свои данные и вступила в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ).

Сначала она была добровольной помощницей террористов в бытовых вопросах вроде закупки продуктов, уборки и готовки, но затем обучилась и боевым навыкам. Девушка хорошо владеет различными видами оружия.

31 января сообщалось, что казанского блогера Расула Тавдирякова заподозрили в спонсировании «Исламского государства».

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      Владимир Седов
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