Китайская авиакомпания передумала летать в Россию

Китайская авиакомпания Juneyao Airlines отменила запуск рейсов во Владивосток

Китайская авиакомпания Juneyao Airlines передумала летать в Россию и отменила запланированный запуск прямых рейсов из Шанхая во Владивосток. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на турагентства Приморского края.

Отмечается, что причиной этого решения стал низкий спрос на билеты. Изначально запуск чартерных рейсов планировался на 3 февраля. Самолеты A320 должны были летать два раза в неделю.

Представитель одного из турагентств рассказал изданию, что билеты плохо продавались из-за неудачного выбора времени (в феврале отмечается китайский Новый год) и высоких цен. «Обещают, что программа полетов может начаться в апреле», — добавил собеседник агентства.

В конце декабря российская авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые рейсы на китайский остров Хайнань. Рейсы выполняются два раза в неделю, по средам и воскресеньям.