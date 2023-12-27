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17:23, 27 декабря 2023Путешествия

«Аэрофлот» запустил рейсы на пляжный курорт популярной страны Азии

«Аэрофлот» запустил прямые рейсы на китайский остров Хайнань

Фото: Yubin Zhou / Unsplash

Российская авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые рейсы на китайский остров Хайнань. Об этом сообщает Telegram-канал «Ну че, народ, погнали!» в среду, 27 декабря.

Уточняется, что первый самолет успешно вылетел из столичного аэропорта Шереметьево на пляжный курорт Санья. Полеты в популярную страну Азии будут выполняться раз в неделю, каждую среду. Позже перевозчик планирует добавить еще один рейс — в воскресенье.

Билеты в январе обойдутся от 39 тысяч рублей в обе стороны.

Ранее сообщалось, что недельный тур в Китай с проживанием в четырехзвездочном отеле обойдется россиянам от 100 тысяч рублей с человека. VIP-тур может стоить дороже — от 300 до 500 тысяч рублей.

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      Зарина Дзагоева
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