Россиянам назвали минимальную цену поездки в популярную страну Азии

АТА: недельный тур в Китай обойдется россиянам от 100 тысяч рублей с человека

Недельный тур в Китай с проживанием в четырехзвездочном отеле обойдется россиянам от 100 тысяч рублей с человека. Минимальную цену поездки в эту популярную страну Азии назвал вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян в беседе с «Радиоточкой НСН».

По его словам, VIP-тур может стоить дороже — от 300 до 500 тысяч рублей. Мкртчян также отметил, что турпроток в КНР мог бы увеличиться, если бы российским турфирмам открыли Хайнань.

«Его ждут 95 процентов россиян. Хайнань — это самое теплое место в Китае. Здесь можно найти и лечение, и шопинг, и пляжный отдых, и экскурсии», — пояснил вице-президент АТА.

Он добавил, что жители Владивостока могут проехать через границу с Китаем 3-5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что власти КНР отменят все оставшиеся въездные ограничения по COVID-19 для иностранцев, в том числе россиян. Отмечается, что с 1 ноября туристам больше не придется оформлять декларацию о состоянии здоровья на китайской границе.

