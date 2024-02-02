В Петербурге обнаружено 650 килограммов кокаина из Латинской Америки

ФСБ изъяла 650 кг кокаина в Петербурге

В Петербурге сотрудники ФСБ выявили партию кокаина весом 650 килограммов, прибывшую из Латинской Америки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Стоимость изъятого наркотика на черном рынке составляет два миллиарда рублей. Спецслужбы задержали причастных к организации канала поставки кокаина в России.

На оперативном видео видно, как силовики преследуют двух убегающих мужчин. На одного из них надевают наручники. Показаны брикеты с кокаином.

С санкции суда участники наркокартеля арестованы. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотических веществ в особо крупном размере.

24 января сообщалось, что сотрудники таможни и ФСБ обнаружили партию кокаина стоимостью 13 миллиардов рублей в Большом порту Санкт-Петербурга. Более 1200 килограммов наркотика были спрятаны среди мешков с кофе. Кокаин был упакован в брикеты. Он прибыл в российский порт в контейнере из Антверпена (Бельгия).