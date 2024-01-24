В российском порту нашли кокаин на 13 миллиардов рублей

ФТС России и ФСБ нашли партию кокаина на 13 миллиардов рублей в порту Петербурга

Сотрудники таможни и ФСБ обнаружили партию кокаина стоимостью 13 миллиардов рублей в Большом порту Санкт-Петербурга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

По данному факту Балтийской таможней возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Более 1200 килограммов наркотика были спрятаны среди мешков с кофе.

Кокаин был упакован в брикеты. Он прибыл в российский порт в контейнере из Антверпена (Бельгия). Контрабанду выявили таможенники с помощью инспекционно-досмотровой техники, позволяющей отсканировать грузы.

Экспертиза подтвердила, что белый порошок из изъятых брикетов является кокаином.

Ранее 24 января сообщалось, что следователь ФСБ предъявил обвинение в покушении на контрабанду 673 килограммов кокаина бывшей студентке медицинского колледжа из Воронежа. 21-летняя девушка выразила раскаяние и стала сотрудничать со следствием. Партия изъятого наркотика оценивается на черном рынке от 2,5 до 6,5 миллиарда рублей.