Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:00, 24 января 2024Силовые структуры

ФСБ завела дело на российскую студентку за контрабанду 673 килограммов кокаина

ФСБ обвинила 21-летнюю экс-студентку из Воронежа в контрабанде 673 кг кокаина

Фото: Bocharov Denis / Globallookpress.com

Следователь ФСБ предъявил обвинение в покушении на контрабанду 673 килограммов кокаина бывшей студентке медицинского колледжа из Воронежа. Об этом сообщает ТАСС.

21-летняя девушка выразила раскаяние и стала сотрудничать со следствием. Партия изъятого наркотика оценивается на черном рынке от 2,5 до 6,5 миллиарда рублей.

Обвиняемая — уроженка Алма-Аты, которая перебралась жить и учиться в Воронеж. У нее есть маленький ребенок и муж. Родственники рассказали, что девушка из благополучной семьи и во время академического отпуска подрабатывала в ресторане администратором.

По данным следствия, она с сообщником планировала переправить латиноамериканский кокаин через Москву в Европу.

Об обнаружении масштабной партии наркотика ФСБ сообщила 20 декабря 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Ваша совесть многое стерпит». Лавров колко ответил Западу на обвинения России из-за СВО

      США нанесли удар по шиитским ополченцам в Ираке

      Названы опасные места в доме для кошачьей миски

      Глава Якутии призвал игнорировать призывы выйти на незаконный митинг

      ФСБ завела дело на российскую студентку за контрабанду 673 килограммов кокаина

      «Самая сексуально активная» женщина Австралии пожаловалась на несправедливость

      Женщина оставила машину без присмотра и по возвращении неприятно удивилась

      Посол заявил об отсутствии предложений провести переговоры с Украиной в Ватикане

      В США раскрыли цель участия Никки Хейли в праймериз

      Россияне назвали минусы съемного жилья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше