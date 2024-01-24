ФСБ завела дело на российскую студентку за контрабанду 673 килограммов кокаина

ФСБ обвинила 21-летнюю экс-студентку из Воронежа в контрабанде 673 кг кокаина

Следователь ФСБ предъявил обвинение в покушении на контрабанду 673 килограммов кокаина бывшей студентке медицинского колледжа из Воронежа. Об этом сообщает ТАСС.

21-летняя девушка выразила раскаяние и стала сотрудничать со следствием. Партия изъятого наркотика оценивается на черном рынке от 2,5 до 6,5 миллиарда рублей.

Обвиняемая — уроженка Алма-Аты, которая перебралась жить и учиться в Воронеж. У нее есть маленький ребенок и муж. Родственники рассказали, что девушка из благополучной семьи и во время академического отпуска подрабатывала в ресторане администратором.

По данным следствия, она с сообщником планировала переправить латиноамериканский кокаин через Москву в Европу.

Об обнаружении масштабной партии наркотика ФСБ сообщила 20 декабря 2023 года.