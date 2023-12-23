Перевозившим 673 килограмма кокаина наркокурьером оказалась российская студентка

Наркокурьером, перевозившим кокаин на миллиарды рублей, оказалась студентка

Наркокурьером, перевозившим 673 килограмма кокаина, который изъяли в Москве, оказалась 20-летняя студентка. Об этом сообщает MK.ru.

По данным издания, к правозащитникам обратились родные девушки, чтобы узнать, что ее ожидает. Задержанная живет в Воронеже и учится в медицинском колледже. Также стало известно, что у нее есть маленький ребенок и муж. Родственники рассказали, что девушка из благополучной семьи и во время академического отпуска подрабатывала в ресторане администратором.

5 декабря девушка сказала семье, что подруга из Латинской Америки предложила ей подзаработать — нужно было отвезти в Москву документы. При этом 7 декабря она перестала выходить на связь, а вскоре родные узнали о ее задержании.

Россиянке вменяют покушение на контрабанду наркотиков в особо крупном размере. Свою вину она не признает.

20 декабря стало известно, что сотрудники ФСБ изъяли в Москве 673 килограмма латиноамериканского кокаина. Стоимость партии на черном рынке оценивается на сумму в размере от 2,5 до 6,5 миллиарда рублей.