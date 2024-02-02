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13:20, 2 февраля 2024Ценности

Максима Галкина обругали в сети за омолаживающий лицо фильтр на видео

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российский комик и телеведущий Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) поделился видео из Сиднея и нарвался на критику со стороны подписчиков. Соответствующие пост и комментарии появились в его Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

47-летний артист опубликовал ролик, на котором показал поклонникам парк в Австралии. На размещенных кадрах знаменитость гулял по улицам в черной футболке. При этом пользователи сети обратили внимания на изменения в лице Галкина и заподозрили его в применении омолаживающего фильтра.

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«Максим, вы странно молодеете», «Омолаживающий фильтр наложил!», «После фильтров как 15-летний стал», «Максим, что за эликсир молодости?», «Вам не стыдно накладывать такие фильтры?», «Можно то же самое, но без фильтров?» — обругали фанаты видео Галкина.

Ранее в январе журналистка Анна Монгайт (признана иноагентом в РФ) сообщила, что Максима Галкина не пустили в Индонезию и внесли в черный список, несмотря на отсутствие проблем с визой и документами на проведение концерта.

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      Карина Черных
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