Марго Робби отреагировала на отсутствие номинации на «Оскар» за фильм «Барби»

Марго Робби заявила, что не расстроилась из-за отсутствия номинации на «Оскар»

Актриса Марго Робби отреагировала на отсутствие ее в списках номинантов на «Оскар» за главную женскую роль в фильме «Барби». Звезда высказалась во время обсуждения картины в рамках программы SAG, запись которого доступна на YouTube-канале Concerts&Conversations.

По словам Робби, она не расстроилась по этому поводу. Выступившая также продюсером «Барби» актриса подчеркнула, что картина оказала большое влияние на культуру. «Невозможно грустить, когда знаешь, что тебе выпало такое счастье», — отметила она.

Робби также заявила, что Грета Гервиг достойна номинации «Лучший режиссер» за работу над проектом. «То, что она сделала, случается раз в карьере и раз в жизни», — сказала актриса.

Ранее актер Райан Гослинг, исполнивший в «Барби» роль Кена, раскритиковал «Оскар» из-за отсутствия в списке номинантов премии Робби и Гервиг. Сам артист при этом попал в список номинантов в категории «Лучший актер второго плана».