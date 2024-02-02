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12:01, 2 февраля 2024Экономика

Нехватка работников в российской промышленности достигла максимума

ИЭП: в январе 2024 года о нехватке сотрудников рассказали 53 % промпредприятий

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Кадровый голод на промышленных предприятиях России в январе 2024 года достиг максимального в истории результата. Об этом свидетельствуют данные лаборатории конъюнктурных опросов Института экономической политики (ИЭП) имени Егора Гайдара, на которые ссылается «Коммерсантъ».

Нехватку сотрудников как основную причину ограничения промышленного роста указали 53 участников опроса, чего не случалось за 30 лет проведения исследований. Вторым по значимости фактором стала «неопределенность ситуации и ее перспектив» (42 процента), однако ее влияние снижается.

В тройку проблем также вошла слабость внутреннего спроса (40 процентов). О таких сложностях, как слабый рубль, недостаточный экспортный рост и нехватка оборудования, говорят теперь менее 30 процентов респондентов.

Решать проблему с кадрами предприятия собираются за счет повышения зарплат, о чем сообщили 80 процентов опрошенных. Компании, которым важны рабочие, с помощью роста зарплат хотят удержать уже занятых сотрудников, а не искать новых. Также в промышленности распространена практика переобучения рабочих и поиска новых среди выпускников средних специальных заведений. О последнем способе рассказали 73 процента респондентов.

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Меньше предприятий хотели бы привлекать персонал из других регионов и переселять их ближе к месту работы, причем этот вариант теперь обходит вахтовый наем. Между тем о найме трудовых мигрантов из Средней и Юго-Восточной Азии пока задумываются немногие — 16 и 11 процентов соответственно.

Ежеквартальный замер ИЭП показал, что доля предприятий с недостаточной численностью сотрудников достигла 47 процентов. Это рекордное значение, причем предыдущий рекорд был установлен в июле 2023 года (45 процентов).

Нынешнее исследование стало последним для ИЭП. Глава лаборатории Сергей Цухло сообщил накануне, что она ликвидирована с 1 февраля, а персонал уволен. Вместе с тем он уточнил, что опросы, скорее всего, продолжатся под новым брендом. В пресс-службе ИЭП подтвердили информацию, но причины ликвидации лаборатории не назвали.

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      Платон Щукин
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