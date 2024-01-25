В России зафиксировали новый рекорд кадрового голода на предприятиях

Опрос Института Гайдара выявил нехватку кадров на 47 % российских предприятий

В январе 2024 года в России зафиксировали новый антирекорд с 1996 года — уровень кадрового голода на предприятиях достиг 47 процентов, прошлый максимум был установлен летом 2023 года (на дефицит пожаловались 42 процента руководителей). Нехватку специалистов выявили благодаря опросу Института экономической политики им. Гайдара (ИЭП), с результатами исследования ознакомился РБК.

Укомплектованность предприятий специалистами улучшилась осенью 2023 года, в октябре о дефиците заявили лишь 39 процентов руководителей.

Опрос о кадровой занятости, связанный с прогнозом спроса на продукцию, проводится более чем для тысячи промышленных предприятий раз в три месяца с 1990-х годов, тогда промышленный сектор страдал от избыточности кадров. Респондентам предлагаются три варианта ответа: сотрудников «более чем достаточно», «достаточно» и «недостаточно». Первый вариант в январе 2024 года выбрали только два процента компаний.

Средний показатель недостатка кадров в совокупности с ожидаемым спросом в 2023 году также стал рекордным — 37 процентов.

В ответ на кадровый голод предприятия повышают зарплаты для привлечения и удержания специалистов, к концу 2023 года рост зафиксировали у 47 процентов предприятий.

Ранее российские работодатели назвали ценные качества возрастных сотрудников. Согласно результатам исследования сервиса «Работа.ру», соискатели старше 55 лет отличаются заинтересованностью в долгой работе на новом месте, ответственным отношением к работе таких кандидатов и их богатым опытом.