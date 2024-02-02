МИД Азербайджана предостерег ЕС от оказания военной помощи Армении

Глава МИД Азербайджана Байрамов предостерег ЕС от военной помощи Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов предостерег страны Европейского союза (ЕС) от оказания военной помощи Армении. Об этом сообщает ТАСС.

Байрамов в ходе встречи со спикером Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой-Адамовой прокомментировал ход урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. Он подчеркнул, что в настоящий момент впервые за последние 30 лет возникли реальные условия для заключения мира между странами.

«Оказание Евросоюзом и некоторыми странами-членами под любым видом военной помощи Армении нанесет вред построению устойчивого мира в регионе Южного Кавказа», — заявил глава МИД. Он подчеркнул, что Азербайджан будет рассматривать подобные действия как проявление двойных стандартов и угрозу миру в регионе, несмотря на надежное партнерство с ЕС.

Ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде обвинил главу евродипломатии Жозепа Борреля в разжигании агрессивной политики против Баку. По его словам, искажая факты, глава евродипломатии продемонстрировал «пренебрежение легитимными интересами Азербайджана».