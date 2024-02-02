МИД Азербайджана предостерег ЕС от оказания военной помощи Армении
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов предостерег страны Европейского союза (ЕС) от оказания военной помощи Армении. Об этом сообщает ТАСС.
Байрамов в ходе встречи со спикером Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой-Адамовой прокомментировал ход урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. Он подчеркнул, что в настоящий момент впервые за последние 30 лет возникли реальные условия для заключения мира между странами.
«Оказание Евросоюзом и некоторыми странами-членами под любым видом военной помощи Армении нанесет вред построению устойчивого мира в регионе Южного Кавказа», — заявил глава МИД. Он подчеркнул, что Азербайджан будет рассматривать подобные действия как проявление двойных стандартов и угрозу миру в регионе, несмотря на надежное партнерство с ЕС.
Ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде обвинил главу евродипломатии Жозепа Борреля в разжигании агрессивной политики против Баку. По его словам, искажая факты, глава евродипломатии продемонстрировал «пренебрежение легитимными интересами Азербайджана».