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17:38, 2 февраля 2024Бывший СССР

МИД Азербайджана предостерег ЕС от оказания военной помощи Армении

Глава МИД Азербайджана Байрамов предостерег ЕС от военной помощи Армении

Фото: Umit Bektas / Reuters

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов предостерег страны Европейского союза (ЕС) от оказания военной помощи Армении. Об этом сообщает ТАСС.

Байрамов в ходе встречи со спикером Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой-Адамовой прокомментировал ход урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. Он подчеркнул, что в настоящий момент впервые за последние 30 лет возникли реальные условия для заключения мира между странами.

«Оказание Евросоюзом и некоторыми странами-членами под любым видом военной помощи Армении нанесет вред построению устойчивого мира в регионе Южного Кавказа», — заявил глава МИД. Он подчеркнул, что Азербайджан будет рассматривать подобные действия как проявление двойных стандартов и угрозу миру в регионе, несмотря на надежное партнерство с ЕС.

Ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде обвинил главу евродипломатии Жозепа Борреля в разжигании агрессивной политики против Баку. По его словам, искажая факты, глава евродипломатии продемонстрировал «пренебрежение легитимными интересами Азербайджана».

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      Юрий Леонов
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