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13:21, 2 февраля 2024Бывший СССР

МИД Латвии предложил проверить сотрудников компаний на пророссийские взгляды

МИД Латвии предложил проверить работающих в стране иностранцев на поддержку РФ

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Латвии предложило провести проверку на пророссийские взгляды иностранных граждан, работающих в стратегически важных компаниях страны. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В латвийском МИД предложили отраслевым министерствам и госучреждениям проверить на поддержку специальной военной операции (СВО) России граждан третьих стран, занимающих высокие должности в крупных латвийских компаниях.

«С 24 февраля 2022 года ответственные органы Латвии постоянно работают над выявлением и предотвращением случаев, когда в Латвии действуют лица из России или других третьих стран, связанные с российским правительством», — заявил глава ведомства Кришьянис Кариньш.

Ранее три евродепутата от Латвии написали письмо, в котором заявили о наличии в Европейском парламенте российских шпионов. Заявление было сделано на фоне обвинений в адрес депутата Европарламента и сопредседателя партии «Русский союз Латвии» Татьяны Жданок.

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      Юрий Леонов
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