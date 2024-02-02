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21:07, 2 февраля 2024Интернет и СМИ

Минюст пополнил список иноагентов

Минюст России признал иностранным агентом правозащитника Олега Орлова
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Олег Орлов

Олег Орлов. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министерство юстиции России признало иностранным агентом правозащитника Олега Орлова. Об этом в пятницу, 2 февраля, сообщается на сайте ведомства.

По данным министерства, Орлов выступал против специальной военной операции (СВО) на Украине, распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, а также участвовал в создании сообщений и материалов иноагентов, является членом организации, включенной в реестр иноагентов.

Также список иноагентов пополнили исполнительный директор организации «Викимедиа.ру» Станислав Козловский, новосибирский депутат Антон Картавин, журналист Никита Соколов, журналист Сергей Степанов, активист Михаил Чимаров.

Ранее сообщалось, что артисты, которые уехали из России или были признаны Минюстом иностранными агентами, столкнулись со сложностями с новогодними выступлениями. Организовать корпоратив с их участием сложно, а выступать они готовы только на условиях строжайшей секретности.

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      Марина Совина
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