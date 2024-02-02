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15:47, 2 февраля 2024Экономика

Путин оценил продажи российского оружия за рубеж

Путин: в 2023 году Россия продала вооружения за рубеж на миллиарды долларов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В 2023 году Россия продала вооружения за рубеж на миллиарды долларов. Объемы продаж оружия оценил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Зенитно-ракетные пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» в высшей степени востребованы в СВО. Техника также востребована на международных рынках и продается как «горячие пирожки».

«Новейшее российское вооружение превосходит натовское, даже советское не всегда уступает зарубежному оружию», — объяснил он.

На встрече с участниками форума «Все для победы!», который проходит в Туле, глава государства заявил, что за последние полтора года в оборонно-промышленном комплексе страны создали более 520 тысяч новых рабочих мест.

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Качество и количество вооружения и амуниции обеспечивается «хорошими темпами». Производство бронезащиты для бойцов СВО выросло в 10 раз. В ближайшее время власти будут дозагружать оборонку заказами для восполнения запасов, добавил Путин.

Ранее вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что производство и поставки техники для Вооруженных сил в 2023 году выросло в 10-12 раз. Он подчеркнул, что речь идет об огромных цифрах и заявил о превосходстве России в производстве вооружений. «А вот насколько хватит духу у западных стран, здесь я не хотел бы за них отвечать», — отметил он.

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      Вячеслав Агапов
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