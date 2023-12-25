Стало известно о рекордных поставках вооружений для ВС РФ

Глава Минпроматорга Мантуров заявил об огромных поставках вооружений для ВС РФ

Вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что производство и поставки техники для Вооруженных сил (ВС РФ) в 2023 году по ряду позиций увеличены в 10-12 раз. Его слова приводит РИА Новости.

Мантуров заявил о масштабных поставках вооружений для ВС РФ и подчеркнул, что речь идет об «огромных цифрах».

«Что касается нашей промышленности, то по ряду позиций мы в 10-12 раз увеличили объемы производства и поставок. В силу определенных нюансов я не могу говорить о конкретной номенклатуре поставок и финансировании, но, поверьте мне, цифры огромные», — сказал министр.

Мантуров добавил, что объем гособоронзаказа в 2023 году вырос в два раза по сравнению с 2022 годом.

Ранее Мантуров заявил о превосходстве России в производстве вооружений. «А вот насколько хватит духу у западных стран, здесь я не хотел бы за них отвечать», — отметил он.

