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03:21, 25 декабря 2023Экономика

Мантуров заявил о превосходстве России в производстве вооружений

Глава Минпромторга Мантуров: Россия опережает Запад по производству вооружений
Денис Мантуров

Денис Мантуров. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что сейчас Россия опережает страны Запада по производству вооружений. Его слова приводит РИА Новости.

Мантуров уточнил, что Россия набрала темп производства раньше, чем страны Запада. Он подчеркнул, что по этому вопросу сейчас активно работают такие ведомства, как министерство обороны, министерство промышленности и торговли. Министр добавил, что Москва намерена сохранять заданный темп.

«А вот насколько хватит духу у западных стран, здесь я не хотел бы за них отвечать. Пока мы идем с определенным опережением», — заключил он.

Ранее в МИД России предостерегли Запад от производства оружия на Украине. С таким заявлением выступила официальный представитель ведомства Мария Захарова. «В случае реализации вышеупомянутых планов российская сторона примет необходимые меры по купированию угроз своей безопасности», — предостерегла она западные страны.

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      Марина Совина
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