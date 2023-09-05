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14:13, 5 сентября 2023Мир

В МИД России предостерегли Запад от производства оружия на Украине

МИД РФ: Россия примет меры в случае производства оружия на Украине Западом

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Россия примет меры в случае, если Германия и Швеция начнут производить оружие на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

Она рассказала об анонсированном европейскими производителями оружия планами организовать на украинской территории производство, ремонт и обслуживание военной техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Речь идет об германском концерне Rheinmetall и шведской дочерней компании британского концерна BAE Systems.

«В случае реализации вышеупомянутых планов российская сторона примет необходимые меры по купированию угроз своей безопасности», — предостерегла западные страны представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что налаживание производства вооружений и боеприпасов на Украине Германией и Швецией является еще одним подтверждением участия в конфликте. Она надеется, что в соответствующих странах сделают выводы.

В августе стало известно, что Rheinmetall начал техническое обслуживание танков на Украине. По его словам, первые 12 работников с Украины уже начали проходить обучение в Германии, в ближайшее время к ним присоединятся еще столько же.

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    Александр Слабиев
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