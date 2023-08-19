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10:32, 19 августа 2023Мир

Концерн Rheinmetall назвал сроки начала обслуживания танков на Украине

Концерн Rheinmetall намерен начать обслуживать танки на Украине в августе

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Немецкий концерн Rheinmetall намерен уже в августе начать техническое обслуживание танков на Украине. Соответствующие сроки назвал председатель правления компании Армин Паппергер в беседе с изданием Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

По его словам, первые 12 работников с Украины уже начали проходить обучение в Германии, в ближайшее время к ним присоединятся еще столько же. Паппергер также подтвердил планы концерна как можно скорее начать производство танков на украинской территории, отметив, что в стране осталось достаточно хорошо оснащенных танковых заводов с советских времен. Rheinmetall арендует их для производства техники по стандартам НАТО.

Ранее в Rheinmetall сообщили, что беспилотник нового поколения для ближней разведки будет использоваться на Украине. Кроме того, в этом году концерн по заказу Германии поставит Вооруженным силам Украины систему для ведения воздушной разведки.

8 августа сообщалось, что Rheinmetall выкупил у Бельгии 50 танков Leopard 1 для Украины.

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