Полковник высказался о перспективе увеличения поставок оружия Украине Западом

Полковник Кошкин предрек увеличение поставок западного оружия Украине

Страны Запада будут передавать еще больше оружия Украине, считает военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о перспективах увеличения поставок техники Киеву.

«Продавили в Евросоюзе 50 миллиардов евро [помощи] на четыре года — по 12,5 миллиарда в год, а Вашингтон обещал сразу 61 миллиард в год. Мы видим, что по чуть-чуть японцы дают, Нидерланды, чуть-чуть Великобритания, то есть деньги идут, вооружение тоже идет для поддержания конфликта. Конфликт должен теплиться, конфликт должен идти. Будут давать ровно столько денег и вооружения, чтобы конфликт шел. Сейчас стратегическая оборона, но это не конфликт, им нужно наступление. Если они уйдут в глухую оборону, это не устраивает Запад», — сказал он.

По мнению специалиста, союзники Украины будут помогать Киеву готовить новое наступление весной. Для этого они будут наращивать поставки вооружения.

По информации издания The Washington Post, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в разговоре с президентом республики Владимиром Зеленским рассказал о проблемах на поле боя. По словам военачальника, его преемнику придется сражаться с более крупными и лучше вооруженными силами. Украинским войскам по-прежнему нужно больше оружия, боеприпасов, транспортных средств и другого оборудования. Также потребуется восполнить потери личного состава.

