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17:56, 2 февраля 2024Среда обитания

Москве предсказали понижение давления

В выходные в столице атмосферное давление будет понижаться

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В ближайшие выходные, 3 и 4 февраля, атмосферное давление в Москве будет понижаться. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился синоптик Александр Ильин.

В субботу давление составит 735 миллиметров ртутного столба, а в воскресенье опустится до 730 миллиметров. Затем понижение продолжится, добавил синоптик.

Температура в эти дни будет колебаться на околонулевой отметке. В субботу пройдет небольшой снег. Осадки усилятся в воскресенье, ожидается умеренный мокрый снег. Кроме того, в выходные стоит ждать порывистого юго-западного ветра.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов пообещал москвичам на предстоящих выходных «температурные пляски». В субботу, 3 февраля, похолодает до минус 5-7 градусов, в воскресенье, 4 февраля, столбики термометров вырастут до плюсовых отметок.

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      Мария Черкасова
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