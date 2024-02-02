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13:51, 2 февраля 2024Среда обитания

Москвичам пообещали «температурные пляски»

Синоптик Шувалов: в выходные в столице ожидаются резкие перепады температуры

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В выходные, 3 и 4 февраля, Москву ожидают резкие перепады температуры. Об этом News.ru рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

«В конце недели москвичей ожидают новые температурные пляски», — прокомментировал синоптик. Благодаря холодному фронту вечером в пятницу, 2 февраля, температура опустится до минус 3-4 градусов. В субботу, 3 февраля, прогнозируется сильная гололедица, похолодает до минус 5-7 градусов. Вечером пройдет мокрый снег, а к утру, 4 февраля, температура вновь повысится до плюсовых значений.

В начале следующей недели снова похолодает до слабо отрицательных значений. В понедельник, 5 февраля, в столице также образуется гололедица.

В разговоре с «радиоточкой НСН» синоптик добавил, что в воскресение будет падать атмосферное давление, также в выходные стоит ждать ощутимого ветра.

Ранее Шувалов заявил о том, что весна в столицу придет своевременно, при этом до нее москвичей ждут несколько волн холода. Температура может опускаться до минус 15, возможно, и до минус 20 градусов.

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      Мария Черкасова
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