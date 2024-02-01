Названо время прихода весны в Москву

Синоптик Шувалов: весна в Москву придет своевременно

Весна в Москву придет своевременно. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил синоптик Александр Шувалов.

При этом до наступления весны москвичей ждут еще несколько волн холода. «Первая из них может произойти в конце пятидневки, когда температура может понизиться в очередной раз до минус 15, а может быть (это слишком большая заблаговременность, чтобы об этом говорить с полной уверенностью) и до минус 20 градусов», — рассказал он.

Синоптик также заявил, что не хочет торопиться с прогнозом. При этом нынешняя оттепель не является преддверием весны.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в феврале на 45 процентах территории России ожидается погода теплее нормы. Исключением станут только самые восточные регионы — Чукотка, Камчатка, Приморский край и юг Хабаровского края.