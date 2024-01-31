Россиянам рассказали о погоде в феврале

Синоптик Вильфанд: в феврале погода будет теплее нормы на 45 % территории России

В феврале ожидается погода теплее нормы на 45 процентах территории России. Почти во всей стране ожидаются показатели близкие к нормальным, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

Исключением, по словам синоптика, станут только самые восточные регионы — Чукотка, Камчатка, Приморский край и юг Хабаровского края. «Там не холодная погода, там температура около нормы, но на отрицательном фоне», — пояснил Вильфанд.

Метеоролог ожидает, что теплее нормы температура воздуха в феврале ожидается в Архангельской области и Коми, на всей территории Приволжского федерального округа, Урала и Сибири, а также в западной части Якутии.

Вильфанд также отметил, что количество осадков в последний месяц зимы будет близким к норме почти на всей территории страны. Однако на севере европейской части России, севере Урала, севере западной и центральной Сибири возможет избыток снега. Дефицит осадков синоптик предрек только в Забайкалье, на севере Якутии, Чукотки и в Магаданской области.

Ранее синоптик Александр Шувалов спрогнозировал, что первые десять дней февраля в Москве станут репетицией весны. Температура ожидается близкая к нулю и слабоположительная в дневные часы, в среднем она будет на 3-4 градуса выше климатической нормы, сообщил метеоролог.