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07:34, 30 января 2024Среда обитания

Москвичам пообещали репетицию весны

Синоптик Шувалов пообещал москвичам репетицию весны

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Первый десять дней февраля станут репетицией весны, пообещал москвичам руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Прогнозом синоптик поделился в беседе с «Лентой.ру».

Весна — это переход среднесуточной температуры через ноль градусов, напомнил он. По словам Шувалова, первую десятидневку февраля в Москве можно считать ее репетицией, так как в этот период в столице будет очень теплая погода. Температура ожидается близкая к нулю и слабоположительная в дневные часы, в среднем она будет на 3-4 градуса выше климатической нормы, сообщил синоптик.

Когда в Россию придет настоящая весна, пока сказать сложно, отметил Шувалов. В среднем, это происходит в самом конце марта — начале апреля. Если смотреть на усредненные данные за 30 лет, то видно, что в последние годы продолжительность зимнего времени сократилась на неделю или даже полторы, рассказал собеседник «Ленты.ру». Тем не менее, неизвестно, какой именно будет дальше погода в этом году.

В декабре у нас было суровое начало, вторая половина — оттепель за оттепелью. В январе мы с лютых морозов начинаем, а заканчиваем тоже оттепелями. Начало февраля достаточно теплое, но никто не знает, какая будет вторая половина февраля

Александр Шуваловсиноптик

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова предрекла москвичам падение в барическую ложбину. Если в конце января в столице ожидается высокое атмосферное давление, то в первых числах февраля давление резко понизится, пояснила она.

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      Екатерина Смирная
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