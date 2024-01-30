Москвичам пообещали репетицию весны

Синоптик Шувалов пообещал москвичам репетицию весны

Первый десять дней февраля станут репетицией весны, пообещал москвичам руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Прогнозом синоптик поделился в беседе с «Лентой.ру».

Весна — это переход среднесуточной температуры через ноль градусов, напомнил он. По словам Шувалова, первую десятидневку февраля в Москве можно считать ее репетицией, так как в этот период в столице будет очень теплая погода. Температура ожидается близкая к нулю и слабоположительная в дневные часы, в среднем она будет на 3-4 градуса выше климатической нормы, сообщил синоптик.

Когда в Россию придет настоящая весна, пока сказать сложно, отметил Шувалов. В среднем, это происходит в самом конце марта — начале апреля. Если смотреть на усредненные данные за 30 лет, то видно, что в последние годы продолжительность зимнего времени сократилась на неделю или даже полторы, рассказал собеседник «Ленты.ру». Тем не менее, неизвестно, какой именно будет дальше погода в этом году.

В декабре у нас было суровое начало, вторая половина — оттепель за оттепелью. В январе мы с лютых морозов начинаем, а заканчиваем тоже оттепелями. Начало февраля достаточно теплое, но никто не знает, какая будет вторая половина февраля Александр Шувалов синоптик

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова предрекла москвичам падение в барическую ложбину. Если в конце января в столице ожидается высокое атмосферное давление, то в первых числах февраля давление резко понизится, пояснила она.