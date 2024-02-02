На месте крушения Ил-76 не осталось обломков самолета

Все обломки сбитого Ил-76 с пленными украинцами вывезли и доставили на полигон

На месте крушения военно-транспортного самолета Ил-76 не осталось обломков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, обломки сбитого самолета были вывезены на спецполигон, а само место крушения рекультивировали. Следственно-оперативная группа закончила работу на месте крушения.

Известно, что анализ данных с бортовых самописцев Ил-76 продолжается, однако работа экспертов уже близится к завершению. Уголовные дела по факту авиакатастрофы возбуждены как в России, так и на Украине.

Ил-76 потерпел крушение 24 января под Белгородом. На борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины, которых везли для обмена, и трое сопровождающих. Никто из них не выжил. Президент Путин объявил, что Ил-76 с пленными украинцами сбили американской системой Patriot.

Он отметил, что пуск ракеты комплекса Patriot был произведен с подконтрольной Украине территории. По его мнению, даже если Киев случайно сбил Ил-76 с пленными украинцами, это все равно тяжкое преступление.