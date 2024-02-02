Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:01, 2 февраля 2024Мир

На Западе высмеяли предположения о причастности России к протестам фермеров

Журналист Боуз: протесты фермеров начались из-за политики ЕС, а не России
СюжетПротесты в Европе

Фото: Yves Herman / Reuters

Фермеры из европейских страна вышли на протесты из-за абсурдной политики Евросоюза (ЕС), заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцести X.

Он высмеял предположения о причастности России к демонстрациям. Журналист подчеркнул, что митинги стали следствием «десятилетий бредовой элитарной внутренней политики» в странах Европы.

Он прокомментировал видеоролики с протестных акций во Франции с участием детей. «Похоже, [президент России] Владимир Путин теперь решил пойти на эскалацию, лично убедив этих детей присоединиться», — сыронизировал Боуз.

Ранее сообщалось, что фермеры из Бельгии и других стран Европы вышли на протест в Брюсселе в знак поддержки французских фермеров перед саммитом ЕС. Они выступают против новых правил регулирования и планов по сокращению субсидий объединения.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Жители начали покидать Херсон. В находящемся под контролем Киева городе сложились нестерпимые условия из-за ВСУ

      Россиянка рассказала о пробке во дворе дома из-за ленивых родителей

      Россиянка описала отдых за 560 тысяч рублей в Сочи фразой «были разочарованы»

      Россиянам рассказали о причинах отказа в рефинансировании

      Фитнес-тренер оценила возможность похудения только в зоне рук

      На Западе высмеяли предположения о причастности России к протестам фермеров

      В России предложили ввести новый механизм скидок для малоимущих граждан

      Папарацци сняли 47-летнюю звезду «Форсажа» в откровенном наряде на отдыхе

      Десятки тысяч человек вышли на антиправительственные митинги в Словакии

      Уральский Халк вспомнил о своих студенческих годах на Уралмаше

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше