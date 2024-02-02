На Западе высмеяли предположения о причастности России к протестам фермеров

Журналист Боуз: протесты фермеров начались из-за политики ЕС, а не России

Фермеры из европейских страна вышли на протесты из-за абсурдной политики Евросоюза (ЕС), заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцести X.

Он высмеял предположения о причастности России к демонстрациям. Журналист подчеркнул, что митинги стали следствием «десятилетий бредовой элитарной внутренней политики» в странах Европы.

Он прокомментировал видеоролики с протестных акций во Франции с участием детей. «Похоже, [президент России] Владимир Путин теперь решил пойти на эскалацию, лично убедив этих детей присоединиться», — сыронизировал Боуз.

Ранее сообщалось, что фермеры из Бельгии и других стран Европы вышли на протест в Брюсселе в знак поддержки французских фермеров перед саммитом ЕС. Они выступают против новых правил регулирования и планов по сокращению субсидий объединения.