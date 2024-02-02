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13:12, 2 февраля 2024Силовые структуры

Начальника снабжения Военно-воздушной академии обвинили в недостаче на миллионы

В Воронеже задержали начальника снабжения Военно-воздушной академии

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Воронеже начальника снабжения Военно-воздушной академии обвинили в недостаче на сумму свыше 10 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 2 февраля, в своем Telegram-канале сообщает издание Mash.

Обвиняемый занимал должность руководителя по закупкам летно-технического обмундирования, следствие полагает, что он совершил хищение товаров военторга. В отношении закупщика возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Россиянину грозит до семи лет колонии. Дело передано в Воронежский гарнизонный военный суд.

7 июля 2022 года в Воронеже правоохранительные органы задержали заместителя начальника Военно-воздушной академии имени профессора Жуковского и Юрия Гагарина 53-летнего полковника Ивана Чернухо по подозрению в коррупции.

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