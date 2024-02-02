Назван неожиданно полезный для сердца фрукт

Гастроэнтеролог Габуев: бананы могут нормализовать артериальное давление

Бананы могут быть неожиданно полезны для здоровья сердца, рассказал врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев. Полезный для сердца фрукт он назвал в беседе с изданием news102.ru.

Врач указал на то, что один банан содержит 9 процентов суточной нормы калия, который положительно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Специалист уверен, что употребление бананов может помочь нормализовать артериальное давление. Кроме того, эти фрукты благодаря высокому содержанию углеводов могут обеспечить организм энергией.

Габуев предостерег, что не стоит есть банан натощак, чтобы избежать высокой нагрузки на сердечную систему — их стоит оставить на десерт и употреблять не более одного за раз. Осторожнее с этим плодом нужно быть диабетикам — из-за высокого содержания в банане углеводов его лучше заменить на богатые клетчаткой, витамином C и калием грейпфрут или яблоко, заключил специалист.

Ранее врач-гастроэнтеролог Олег Байо назвал идеальные для завтрака блюда. По его словам, правильный завтрак должен содержать основные микроэлементы и прежде всего — качественные белки, жиры и сложные углеводы.