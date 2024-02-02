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13:34, 2 февраля 2024Забота о себе

Назван неожиданно полезный для сердца фрукт

Гастроэнтеролог Габуев: бананы могут нормализовать артериальное давление

Фото: engin akyurt / Unsplash

Бананы могут быть неожиданно полезны для здоровья сердца, рассказал врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев. Полезный для сердца фрукт он назвал в беседе с изданием news102.ru.

Врач указал на то, что один банан содержит 9 процентов суточной нормы калия, который положительно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Специалист уверен, что употребление бананов может помочь нормализовать артериальное давление. Кроме того, эти фрукты благодаря высокому содержанию углеводов могут обеспечить организм энергией.

Габуев предостерег, что не стоит есть банан натощак, чтобы избежать высокой нагрузки на сердечную систему — их стоит оставить на десерт и употреблять не более одного за раз. Осторожнее с этим плодом нужно быть диабетикам — из-за высокого содержания в банане углеводов его лучше заменить на богатые клетчаткой, витамином C и калием грейпфрут или яблоко, заключил специалист.

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      Александра Лисица
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