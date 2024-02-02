Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:38, 2 февраля 2024Забота о себе

Врач назвал идеальные для завтрака блюда

Гастроэнтеролог Байо: для завтрака подходят яйцо всмятку и салат из яблок

Фото: Jonas Jacobsson / Unsplash

Правильный завтрак способствует улучшению работы кишечника, нормализации гормонального фона и насыщению, напомнил врач-гастроэнтеролог Олег Байо. Идеальные для завтрака блюда он назвал в беседе с РИАМО.

По его словам, правильный завтрак должен содержать основные микроэлементы и прежде всего — качественные белки, жиры и сложные углеводы. Одним из лучших блюд на завтрак Байо назвал яйцо всмятку — при таком способе приготовления сохраняются полезные витамины, в том числе полезные жиры и холин, важный для мозга и разрушающийся при термической обработке выше 40 градусов.

Кроме того, в качестве источника энергии на завтрак Байо посоветовал макароны из твердых сортов пшеницы, гречку или овсянку, которая варится не менее 15 минут. К каше гастроэнтеролог порекомендовал добавить перец и оливковое масло. По его словам, для завтрака также подходят молочные продукты, богатые витамином D, калием и кальцием, а также содержающие пробиотики кефир, йогурт и простокваша.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022

В омлет или яичницу врач посоветовал добавлять свежие овощи, так как в них содержится полезная для пищеварения клетчатка, а во фруктовые смузи — замороженные фрукты вместо льда. «Кто соблюдает пост и не ест белки и жиры животного происхождения, или выходит из голодания — это салат из яблок и моркови. Натираем на терке свежую морковь, очищаем зеленое яблоко от кожуры и тоже натираем на крупной терке. Можем добавить различные семена, орехи», — объяснил врач.

В постный салат, подчеркнул он, нужно добавить ложку растительного масла, чтобы жирорастворимые витамины усваивались. Чтобы сделать блюдо слаще, можно положить в него немного изюма или чайную ложку меда, заключил врач.

Ранее диетолог Наталья Денисова указала россиянам на последствия дисбаланса питательных веществ в рационе. По ее словам, нехватку полезных жиров организм компенсирует углеводами. Человек неосознанно начинает есть больше сладкого и мучного, из-за этого возникает лишний вес.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России задержали контейнеры с формой ВСУ. Груз шел транзитом через Китай в Польшу

      Москвичам пообещали «температурные пляски»

      Премьер Японии осудил подчиненного за фразу «старая тетка» в адрес главы МИД

      В России отреагировали отказ Армении от военного сотрудничества

      В Кремле заявили о давлении англосаксов на Турцию из-за сотрудничества в Россией

      Раскрыты подробности самого популярного музыкального фестиваля в России

      Стилист назвала россиянкам самые модные джинсы 2024 года

      Стали известны подробности пожара на территории российской ИК

      Песков пообещал своевременно сообщить дату визита Путина в Турцию

      В России школьницу избили в туалете из-за одного комментария в соцсети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше