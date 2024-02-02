Врач назвал идеальные для завтрака блюда

Гастроэнтеролог Байо: для завтрака подходят яйцо всмятку и салат из яблок

Правильный завтрак способствует улучшению работы кишечника, нормализации гормонального фона и насыщению, напомнил врач-гастроэнтеролог Олег Байо. Идеальные для завтрака блюда он назвал в беседе с РИАМО.

По его словам, правильный завтрак должен содержать основные микроэлементы и прежде всего — качественные белки, жиры и сложные углеводы. Одним из лучших блюд на завтрак Байо назвал яйцо всмятку — при таком способе приготовления сохраняются полезные витамины, в том числе полезные жиры и холин, важный для мозга и разрушающийся при термической обработке выше 40 градусов.

Кроме того, в качестве источника энергии на завтрак Байо посоветовал макароны из твердых сортов пшеницы, гречку или овсянку, которая варится не менее 15 минут. К каше гастроэнтеролог порекомендовал добавить перец и оливковое масло. По его словам, для завтрака также подходят молочные продукты, богатые витамином D, калием и кальцием, а также содержающие пробиотики кефир, йогурт и простокваша.

В омлет или яичницу врач посоветовал добавлять свежие овощи, так как в них содержится полезная для пищеварения клетчатка, а во фруктовые смузи — замороженные фрукты вместо льда. «Кто соблюдает пост и не ест белки и жиры животного происхождения, или выходит из голодания — это салат из яблок и моркови. Натираем на терке свежую морковь, очищаем зеленое яблоко от кожуры и тоже натираем на крупной терке. Можем добавить различные семена, орехи», — объяснил врач.

В постный салат, подчеркнул он, нужно добавить ложку растительного масла, чтобы жирорастворимые витамины усваивались. Чтобы сделать блюдо слаще, можно положить в него немного изюма или чайную ложку меда, заключил врач.

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