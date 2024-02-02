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19:22, 2 февраля 2024Среда обитания

Россиянина через суд заставят убраться дома

Жителя Оренбурга через суд заставят убрать в квартире

Фото: No Revisions / Unsplash

Жителя Оренбурга через суд заставят убраться дома. Соответствующий иск к горожанину направила мэрия, сообщает «Оренбург медиа».

На антисанитарию в квартире оренбуржца соседи несколько раз жаловались в городское управление ЖКХ. Жилье при этом находится на балансе города: на этой жилплощади мужчина проживает по договору соцнайма.

Ведомство направило жильцу предупреждение, но реакции не последовало. Теперь Департамент имущественных и жилищных отношений местной администрации требует от горожанина в течение полугода привести квартиру в надлежащий вид.

Ранее другой житель Оренбурга лишился жилья из-за аморального поведения. Мужчина, проживая в квартире бабушки, избивал ее и выгонял на улицу без обуви.

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      Виктория Клабукова
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