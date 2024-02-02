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12:29, 2 февраля 2024Россия

Оставшаяся с тремя детьми россиянка умерла после сообщения о муже с СВО

E1.ru: жительница Верхней Пышмы умерла после сообщения о муже со спецоперации
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Жительница Верхней Пышмы Свердловской области, оставшаяся с тремя детьми, умерла после сообщения о муже со специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно порталу E1.ru.

Сестра 42-летней россиянки пояснила изданию, что у той случился инфаркт. По словам родственницы, накануне командир, с которым супруг женщины находился в зоне боевых действий, написал жительнице Верхней Пышмы.

«У нее случился инфаркт, я отвезла ее в больницу, врачи сделали операцию, но спасти не смогли», — поделилась сестра.

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По данным россиянки, муж-военнослужащий может быть жив. Как утверждает она, с ним, возможно, была потеряна связь. «Нет такой информации. Никаких официальных данных», — заметила женщина.

Супруги воспитывали троих детей. Дочке уже 20 лет, она учится в другом городе. А сыновья, старшему из которых — девять, а младшему — пять, сейчас переехали к тете, выяснил Е1.ru.

Ранее сообщалось, что в Перми бесследно исчез недавно вернувшийся из зоны боевых действий участник специальной военной операции.

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      Анна Щербакова
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