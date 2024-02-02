Папарацци сняли 47-летнюю звезду «Форсажа» в откровенном наряде на отдыхе

Папарацци сняли испанскую актрису, продюсера и модель Эльзу Патаки в откровенном наряде на отдыхе. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

47-летнюю супругу актера Криса Хемсворта запечатлели во время поездки с подругами на пляж в городе Байрон-Бей в Австралии. Звезда «Форсажа» предстала перед камерой в темно-оранжевом слитном купальнике с глубоким П-образным декольте. Предмет гардероба оголял спину, ягодицы и часть груди артистки.

Знаменитость уложила волосы в высокий пучок и дополнила образ солнцезащитными очками, несколькими браслетами, а также бусами и цепочкой с кулоном.

В январе американская актриса Бланка Бланко показала откровенные снимки с отдыха. 43-летняя телезвезда снялась в ярком купальнике с цветочным принтом, позируя на вилле перед бассейном.